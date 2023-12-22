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Boşanma Aşamasındaki Kadının Ailesini Öldüren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

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Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olan bir kadının ailesini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, eşinin ailesinin aracının camlarını yumruklaması üzerine pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'da, boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın (24) ile eşinin babası, annesi ve anneannesini pompalı tüfekle ateş edip öldüren Mert Muharrem Taşkın'ın (25) ifadesi ortaya çıktı. Taşkın, konuşmaya gittiği evde, eşinin ailesinin aracının camlarını yumruklaması üzerine pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi.

Çayırbağ beldesinde 19 Aralık'ta meydana gelen olayda, Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada, boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol (43), babası Adem Şenol (45) ve anneannesi Emine Tanış'a (66) pompalı tüfekle 10 el ateş edip kaçtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, ambulanslarla götürüldükleri hastanede öldü. Jandarmanın saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldığı Mert Muharrem Taşkın, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Mert Muharrem Taşkın'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine eşiyle görüşmeye gittiğini anlatan Taşkın'ın ifadesinde, eşiyle kapı önünde konuşurken diğer aile üyelerinden birinin kendilerini cep telefonuyla görüntülediğini, görüşmenin ardından geldiği minibüse bindiğini, aile üyelerinin aracının camlarını yumruklaması üzerine tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

BOŞANMA DAVASI 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Öte yandan, Mert Muharrem Taşkın ile Hava Nur Şenol Taşkın'ın, bugün Afyonkarahisar 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ise 21 Şubat 2024'e ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çayırbağ Aralık Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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