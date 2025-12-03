Borsada manipülasyon soruşturması! Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede

Haberler

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da yapılan manipülasyon iddiaları üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski futbolcu Gökhan Gönül'ün aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemler tespit etti.
  • Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
  • Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta şüphelilerin ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
