İzmir'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depo ve mobil depo olarak kullanılan araca düzenlenen baskında çok miktarda kaçak sigara ile tütün ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki bir depo ve mobil depo olarak kullanılan araca operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 13 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara, 1620 puro, 25 kilogram pipo tütünü ve 2862 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yılbaşından bu yana 233 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 11 zanlının tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda, 260 bin 392 paket gümrük kaçağı sigara, 10 milyon 399 bin 618 içi doldurulmuş makaron, 5 milyon 463 bin 860 boş makaron, 3 bin 593 kilogram tütün, 104 bin 796 gümrük kaçağı puro, 8 bin 626 elektronik sigara cihazı ele geçirildiği bildirildi.