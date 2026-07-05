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Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı
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Adana'da bir mağazaya girip altın görünümlü imitasyon takıları çalan Hayri Aybak, ifadesinde mağaza sahibinin kendisine borcu olduğunu söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BORCU VARDI O YÜZDEN BU YOLA BAŞVURDUM'

Adana'da kapısının camını kırarak girdiği mağazadan altın görünümlü imitasyon takıları çalan Hayri Aybak, emniyetteki ifadesinde mağaza sahibinin kendisine borcu olduğunu, parasını alamayınca bu yola başvurduğunu söyledi. Aybak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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