Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Başladı

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl yedinci kez ulusal, ikinci kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, seçkin gözlemci günü safhası gerçekleştirildi.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış¸ Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, yarışmanın dost ve müttefik ülkeler arasında askeri işbirliği ile tecrübe paylaşımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kurtoğlu, yarışmanın uluslararası boyuta gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Keskin nişancıların yeri, her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Silahlarımız ve silah görüş sistemlerimizde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak keskin nişancıların atış mesafeleri giderek artmaktadır. Bu maksatla biz de keskin nişancı yarışmamızı uluslararası hale getirdik. Siz değerli dost ve müttefik üye ülkelerle, müsabıkların katılımıyla da oldukça şenlendi."

Keskin nişancılık alanında farkındalık oluşturmayı, mesleki kültürün gelişimini desteklemeyi amaçlayan yarışmanın gözlemci günü kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri helikopterden keskin nişancı atışı ve atlayışı ile bayrak gösterisi sundu.

Jandarma Havacılık Komutanlığı ile Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı timleri de "Üzüm Salkımı" ve "Çelik Kanatlar" uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Konuklar daha sonra uzun mesafe atış testini ve bayrak atış gösterisini izledi, ardından sergi alanında savunma sanayisine ait silah, mühimmat ve teçhizat sergisini gezdi.

Program, senaryo atışının icrası, müzik dinletisi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Organizasyonu milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da takip etti.

Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada bu yıl 35'in üzerinde ülkenin yer aldığını hatırlatarak bunun uluslararası arenada Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

Dikeç, "Hem ülkem hem bağlı olduğum teşkilatım adına gerçekten gurur verici. Yarışmanın bu ülkede yapılması hem ordumuzun hem savunma sanayimizin hem ülkemizin tanıtılması açısından çok etkileyici. Bir zamanlar hep dışarıdan izlediğimiz ürünlerin kendi ülkemizde üretiliyor olması bize ayrıca mutluluk verdi." dedi.

Şevval İlayda Tarhan da keskin nişancı yarışmasına ilk defa katıldığını ve etkinliği izlemekten hem gurur hem de mutluluk duyduğunu dile getirdi.