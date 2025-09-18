Bor'da Geleneksel Tarım ve Hayvancılık Günleri Fuarı Başladı

Haberler

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Tarım ve Hayvancılık Günleri Fuarı', modern tarım ve hayvancılık ekipmanlarının sergilendiği bir etkinlik olarak 2 hafta boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. Bor Kaymakamı ve Belediye Başkanı, fuarın ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Niğde'nin Bor ilçesinde "Geleneksel Tarım ve Hayvancılık Günleri Fuarı" başladı.

Bor Salı Pazarı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Görgülüarslan, etkinliğin üreticilere ticari ve bilgi paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da fuarın ilçeye ekonomik hareketlilik getireceğini ve tarım vizyonunu güçlendireceğini ifade etti.

Modern tarım ve hayvancılık ekipmanlarının sergileneceği fuar, 2 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

