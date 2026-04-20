Afyonkarahisar'da kamış toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kamış toplama merkezinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın atık imha bölümünde meydana geldi ve hasara yol açtı.

Bolvadin Organize Sanayi Bölgesindeki kamışların işlendiği fabrikanın atık imha bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Bolvadin ve çevre ilçe beldelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Dronu görünce kaçak hatları iptal etti

Dronu görünce soluğu orada aldı