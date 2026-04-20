Afyonkarahisar'da kamış toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kamış toplama merkezinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın atık imha bölümünde meydana geldi ve hasara yol açtı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamış toplama merkezinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bolvadin Organize Sanayi Bölgesindeki kamışların işlendiği fabrikanın atık imha bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Bolvadin ve çevre ilçe beldelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
