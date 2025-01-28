Bolu Kartalkaya Yangın Sonrası Yangın Malzemelerinde Fiyat Denetimi

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde fiyat artışları iddiaları üzerine Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ekipler, kent genelinde bu ürünleri satan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, yangın söndürücü sprey, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını Kartalkaya'daki yangın öncesi ve sonrası karşılaştırarak, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyor.

Tüketici mağduriyetlerini gidermek için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, esnafları da bu konuda uyarıyor.