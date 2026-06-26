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Göynük'te enginar hasadı başladı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde enginar hasadı başladı. 1225 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde enginar hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekinciler köyünde üretici İsmail Evcim'e ait tarlada hasat programı düzenlendi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şükrü Kızılorman ile üreticiler katıldı.

Üreticilerle bir araya gelen Ar, ilçede enginar üretiminin mevcut durumu ile gelecek döneme ilişkin üretim potansiyeline dair değerlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de üretim alanlarında incelemelerde bulundu, hasat sürecini yerinde takip etti.

Göynük'te 1225 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 1500 ton enginar üretimi gerçekleştirilirken, Ekinciler, Hacımahmut, Gökçesaray, Karacalar, Mustanlar, Kılavuzlar, İbrahimözü, Değirmenözü, Bulanık, Memeceler ve Kaşıkçışeyhler köylerinde 109 hane enginar üretimi yapıyor.

Ağustos sonu ile eylül ayında dikimi yapılan enginarda dekara ortalama 1000 üretim materyali kullanılıyor, 1 dekardan ise yaklaşık 3 bin 500 ile 4 bin adet ürün elde ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan
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