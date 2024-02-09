Bolu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Karaçayır, Sümer, Aktaş ve Köroğlu mahalleleri ile Karacasu Beldesi kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sis, Karaçayır, Sümer, Aktaş ve Köroğlu mahalleleri ile Karacasu Beldesi kesiminde etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 35 metreye kadar düştü.
Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.