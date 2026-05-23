Bolu'dan kısa kısa

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş hareketliliği nedeniyle market, kafe, lokanta ve pazar yerlerinde haksız fiyat artışı ve etiket uyumu denetimi yaptı. Ayrıca Tarım Müdürlüğü, hayvan sevkiyatı yapan araçları kontrol etti.

Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimler kapsamında ekiplerin alışveriş merkezleri, yerel ve ulusal zincir marketler, kafe, lokanta, pastane, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler ile otogarlar, pazar yerleri ve toptancı halinde çalışma yaptığı ifade edildi.

Paylaşımda, haksız fiyat artışı, raf ve kasa fiyat uyumu, fiyat etiketi mevzuatına uygunluk, yiyecek-içecek işletmelerindeki tarife ve fiyat listelerinin titizlikle incelendiği belirtildi.

Yılın ilk 5 ayında 1650 işletmede 27 bin ürünün denetlendiği aktarılarak, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve fırsatçılıkla mücadele amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı öncesi, süresi ve yıl boyunca kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, hayvan sağlığının korunması ve kaçak/hastalıklı hayvan sevklerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri tarafından kolluk kuvvetleriyle yürütülen denetimlerde araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri, pasaportları, sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları ve nakil şartlarının kontrol edildiği belirtilen açıklamada, denetimlerde hayvan refahı, araçların taşıma koşulları, temizlik ve dezenfeksiyon durumu ile hayvanların sağlık durumlarının incelendiği bildirildi.

Açıklamada, hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolleri ve denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
