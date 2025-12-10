Bolu'da bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

BOLU'da kentteki bazı marketlere dağıtılan satışa hazır halde bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya bin 500 litre sahte zeytinyağının sürülmeye çalışıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, marketlere dağıtıldığı belirlenen tüm sahte yağları tek tek topladı. Zeytinyağının 5 litrelik tenekesinin 700 TL'ye satıldığı öğrenildi. Sahte zeytinyağlarının biyodizel olarak kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği öğrenildi. Zeytinyağlarını üreten firmaya ise idari para cezası kesildiği öğrenildi.