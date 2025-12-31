Bolivya'da maden işçileri, yeni ekonomik düzenlemeleri 8 gündür protesto ediyor

LA Bolivya'nın La Paz kentinde bir araya gelen maden işçilerinin, yeni ekonomik düzenlemelere yönelik protestoları 8. gününde sürüyor.

Kazandığı seçimle solun 20 yıllık iktidarına 19 Ekim'de son veren Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetine yönelik protestolar ikinci haftasına girdi.

La Paz'da toplanan Bolivyalı maden işçileri, protestoların 8'inci gününde polise havai fişek ve dinamit çubukları fırlattı.

Emniyet güçleri, Kongre binasının bulunduğu meydanda barikatları aşmaya çalışan yüzlerce protestocuya göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Öğretmen sendikaları ve bazı yerli grupların da katıldığı protestolarda, 20 yıldır yürürlükte olan yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması da dahil olmak üzere yeni ekonomik kararlar 8 gündür protesto ediliyor.

20 yıllık MAS iktidarı son bulmuştu

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak kazanmıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.