Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Eşi İfade Verdi

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un eşi Antonina Svechnikov'un ifadesine başvuruldu.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan ve 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta Svechnikov'un kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, soruşturma kapsamında Rus yüzücü Svechnikov'un eşi Antonina Svechnikov'un ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Antonina Svechnikov'un ifadesinde, eşinin 22 Ağustos günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için 3 öğrencisiyle Rusya'dan İstanbul'a geldiğini söylediği belirtildi.

Eşinin 24 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Beykoz Kanlıca İskelesi'nden arkadaşlarıyla birlikte yarışa katıldığını anlatan Antonina Svechnikov'un, yarış sonrası eşinin bitiş noktasına gelmediğini, kimsenin onu görmediğini, yarış saatinden bu yana kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğunu söylediği kaydedildi.