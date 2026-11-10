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Boeing ticari uçak biriminde kadroyu yüzde 5 küçültecek, bildirimler aralıkta başlar

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Boeing, ticari uçaklar biriminde üretim hızını yeniden düzenleyerek iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını duyurdu. Şirket, doğal iş gücü kaybı ve zorunlu işten çıkarmaların birleşimiyle yapılacak azaltımın bildirimlerine aralıkta başlayacak.

ABD'li havacılık şirketi Boeing, ticari uçaklar birimindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planladığını duyurdu.

Boeing Ticari Uçaklar Birimi Başkanı ve Üst Yöneticisi Stephanie Pope'un çalışanlara gönderdiği mesajda, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması sırasında da belirtildiği üzere fabrikalara ve tedarik zinciri ortaklarına üretimde istikrarı sağlamak için ek süre tanımak amacıyla üretim hızının yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Mesajda, üretim takvimlerinde yapılan düzenlemelerin ve uçak üretiminin azaltılmasının mevcut personel sayısının ihtiyaçların üzerinde kalmasına yol açtığı belirtildi.

Bu durumun personel sayısının revize edilen iş planıyla uyumlu hale getirilmesini gerektirdiği kaydedilen mesajda, bu kapsamda doğal iş gücü kaybı ve zorunlu işten çıkarmaların birleşimi yoluyla çalışan sayısının yaklaşık yüzde 5 azaltılacağı bildirildi.

Mesajda, işten çıkarma bildirimlerinin aralık ayında başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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