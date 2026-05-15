Haberler

Bodrum'da inşaat yasağı başladı

Bodrum'da inşaat yasağı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Ekim'e kadar sürecek inşaat yasağı bugün başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı, turizm sezonuna girildiğini ve Bodrum'un döviz kazandıran önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 Ekim'de sona erecek olan inşaat yasağı bugün başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Artık sıra bizde, otelciler olarak turizm dönemine girmiş bulunmaktayız. Turizm Bodrum'a döviz kazandıran ciddi bir sektör" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasından uygulanan inşaat yasakları bugün başladı. Yarımada genelinde devam eden inşaatların faaliyetlerine son verirken, kurallara uymayan inşaat firmalarına cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı başladı. Önemli bir dönemden geçiyoruz, çok dikkatli olmamız lazım. Turistleri en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. En iyi hizmeti vermemiz lazım. Burada bir hata yapma lüksümüz yoktur. Bunun yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları halen devam ediyor. İlgili kurumla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Süreci hızlandıracaklar. Bazı mahallelerde çalışmaları bitirdiler. Başka mahallelerle ilgili takipteyiz. Yaza girerken altyapı çalışmalarının tamamlanmış olacağına inanıyoruz. Artık sıra bizde, otelciler olarak turizm dönemine girmiş bulunmaktayız. Turizm Bodrum'a döviz kazandıran ciddi bir sektör" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Fırtına Hindistan'ı yıktı geçti: 111 ölü, 72 yaralı

Gökyüzü karardı, felaket geldi: 111 ölü, 72 yaralı
Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

İndirimli diye aldılar! 28 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!