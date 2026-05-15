Bodrum'da inşaat yasağı başladı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasından uygulanan inşaat yasakları bugün başladı. Yarımada genelinde devam eden inşaatların faaliyetlerine son verirken, kurallara uymayan inşaat firmalarına cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı başladı. Önemli bir dönemden geçiyoruz, çok dikkatli olmamız lazım. Turistleri en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. En iyi hizmeti vermemiz lazım. Burada bir hata yapma lüksümüz yoktur. Bunun yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları halen devam ediyor. İlgili kurumla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Süreci hızlandıracaklar. Bazı mahallelerde çalışmaları bitirdiler. Başka mahallelerle ilgili takipteyiz. Yaza girerken altyapı çalışmalarının tamamlanmış olacağına inanıyoruz. Artık sıra bizde, otelciler olarak turizm dönemine girmiş bulunmaktayız. Turizm Bodrum'a döviz kazandıran ciddi bir sektör" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı