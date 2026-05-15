Haberler

Bodrum'da inşaat yasağı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı bugün başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sezonuna girildiğini belirterek, turizmin Bodrum'a döviz kazandıran önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 Ekim'de sona erecek olan inşaat yasağı bugün başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Artık sıra bizde, otelciler olarak turizm dönemine girmiş bulunmaktayız. Turizm Bodrum'a döviz kazandıran ciddi bir sektör" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasından uygulanan inşaat yasakları bugün başladı. Yarımada genelinde devam eden inşaatların faaliyetlerine son verirken, kurallara uymayan inşaat firmalarına cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı başladı. Önemli bir dönemden geçiyoruz, çok dikkatli olmamız lazım. Turistleri en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. En iyi hizmeti vermemiz lazım. Burada bir hata yapma lüksümüz yoktur. Bunun yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları halen devam ediyor. İlgili kurumla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Süreci hızlandıracaklar. Bazı mahallelerde çalışmaları bitirdiler. Başka mahallelerle ilgili takipteyiz. Yaza girerken altyapı çalışmalarının tamamlanmış olacağına inanıyoruz. Artık sıra bizde, otelciler olarak turizm dönemine girmiş bulunmaktayız. Turizm Bodrum'a döviz kazandıran ciddi bir sektör" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Havza'yı savaş alanına çeviren sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar

İlçeyi yutan sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın