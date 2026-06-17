Haberler

Bodrum'da 2 kişinin, hesabı ödemeden restorandan kaçtığı anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda yemek yiyen 2 kişi, hesabı ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, restoranda yemek yiyen 2 kişinin, hesabı ödemeden kaçtığı öne sürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam Bitez Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyip içki içen 2 kişi, hesabı ödemeden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranda oturan 2 kişiden önce birinin, kısa bir süre sonra da diğerinin masadan kalkarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Öldüren kumpir için komik tazminat

Öldüren kumpir için komik tazminat! Aile isyan etti
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor