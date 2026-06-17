Bodrum'da 2 kişinin, hesabı ödemeden restorandan kaçtığı anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, restoranda yemek yiyen 2 kişinin, hesabı ödemeden kaçtığı öne sürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam Bitez Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyip içki içen 2 kişi, hesabı ödemeden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranda oturan 2 kişiden önce birinin, kısa bir süre sonra da diğerinin masadan kalkarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı