Bodrum'da geri dönüşüm deposunda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir giyim mağazasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir giyim mağazasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde, saat 16.00 sıralarında bir giyim mağazasının geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

