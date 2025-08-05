Bodrum'da Branda Üretim İşletmesinde Yangın

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Yalıkavak Mahallesi'nde branda üretimi yapılan işletmenin deposunda çıkan yangında kara dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

branda üretimi yapılan işletmenin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kara duman, gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde tente- branda üretimi yapılan bir işletmenin deposunda çıktı. Alev ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İş yerinden gökyüzüne yükselen kara duman birçok yerden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde söndürüldü. İşletmenin deposunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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