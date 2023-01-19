Bodrum'da 19 yaşındaki genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün oğlu 19 yaşındaki Bulut Algül, spor yaparken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Algül'ün kalp krizinden dolayı yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay, Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelde meydana geldi. Akşam yemeğinden sonra saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yere yığıldığını gören eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut Algül, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut Algül yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Algül ailesi yasa boğuldu. Yakınları, turizmciler, politikacılar taziye için otele geldi. Taziyeleri kabul eden Algül'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulut Algül'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.