Bodrum'a çifte kruvaziyer ile 2 bin 636 turist

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 2 bin 636 turist geldi. Kente gelen turistler tarihi noktaları ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahama bayraklı 277 metre boyundaki Scarlet Lady, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan, ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 2 bin 588 yolcu ve 1142 personelle; St. Vincent bayraklı 68 metre boyundaki Monet ise Kuşadası Limanı'ndan 48 yolcu ve 29 personelle Bodrum'a geldi. Kente gelen yabancı turistler tarihi noktaları ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.

