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BM Turizm Örgütü'nün Yeni Genel Merkezi Madrid'de Açıldı

BM Turizm Örgütü'nün Yeni Genel Merkezi Madrid'de Açıldı
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Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü, sürdürülebilir ve kapsayıcı turizmi teşvik etmek amacıyla Madrid'deki yeni genel merkezinin açılışını gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, açılışta ülkenin küresel turizmdeki öncü rolüne vurgu yaptı.

MADRİD, 30 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı turizmi teşvik eden kuruluşu BM Turizm Örgütü, pazartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki yeni genel merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Madrid Kongre Sarayı'nın yanında yer alan ve sürdürülebilirlik kriterleri gözetilerek tasarlanan yaklaşık 10.000 metrekarelik yeni genel merkezin, Madrid'in uluslararası turizm işbirliğinin merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni genel merkezin açılmasının İspanya'nın çok taraflılığa olan bağlılığını yansıttığını ve ülkenin küresel turizm sektöründeki öncü rolünü vurguladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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