Haberler

Af Örgütü: BM'nin kölelik kararı tazminatlar için tarihi bir adım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kölelik ve transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı büyük bir adaletsizlik olarak tanıyan kararı tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Af Örgütü, bu kararın onarıcı adalet taleplerini güçlendirebileceğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı büyük bir adaletsizlik olarak tanıyan kararı "tazminatlar açısından tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, köleleştirme ve sömürgecilik nedeniyle yüzyıllardır süren adalet arayışında kritik bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Afrikalıların köleleştirilmesinin ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı suç olarak tanınmasının, tarihsel haksızlıkların kabulü açısından önemli olduğu vurgulanarak, bunun tazminatlar açısından tarihi bir adım olduğu ve onarıcı adalet taleplerini güçlendirebileceği ifade edildi.

Kölelik ve sömürgeciliğin mirasının halihazırda da ırkçılık, sistematik eşitsizlikler ve kalkınma sorunları şeklinde sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, kararın mağdurlar için hesap verebilirlik süreçlerine zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, geçmişte köle ticaretine dahil olan ülkeler ile bu süreçten ekonomik fayda sağlayan aktörlerin, tarihsel zararların giderilmesi için somut adımlar atması gerektiği aktarıldı.

BM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kararda ayrıca, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

