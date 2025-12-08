Haberler

BM'den, yerinden edilmiş 41 milyon kişiye destek için 2026'da 4,7 milyar dolarlık yardım çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 41 milyon yerinden edilmiş insana destek olmak için 2026 yılı için 4,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısı başlattı. Açıklamada, göçün artan krizlerle birlikte daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yerinden edilmiş ve hareket halinde olan 41 milyon kişiye destek için gelecek yıl 4,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısı başlattı.

IOM, 2026'daki acil yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hareket halindeki 41 milyon insana yardım etmek, göçü güvenli ve düzenli hale getiren sistemleri güçlendirmek için 4,7 milyar doları talep eden 2026 küresel acil yardım başlattık." ifadesi kullanıldı.

Çağrının, basit ama acil bir gerçeği vurguladığına işaret edilen açıklamada, insanların koruma, fırsat ve istikrar arayışıyla hareket ettiğini, bu ihtiyaçların sürekli ve ilkeli bir destek gerektiği belirtildi.

Açıklamada, göçün, giderek artan ve birbiriyle kesişen krizlerle karşı karşıya olan bir dünyada yaşandığına dikkati çekilerek, dünyada her 4 kişiden 1'inin istikrarsızlık, çatışma veya afetlerle dolu kırılgan ortamlarda yaşadığı kaydedildi.

2024 yılı sonu itibarıyla çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 83,4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, "Yeni acil durumlar, toplulukları başa çıkma kapasitelerinin ötesine itmeye devam etti. Bu bağlamda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, sürdürülebilir yeniden entegrasyon, istikrarı güçlendirmede ve uzun vadeli kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin 2024'te 9,8 milyon kişiyi yerinden ettiğine değinilerek, bunun 2023'e göre yüzde 27'lik artışı temsil ettiğinin altı çizildi.

"Küresel ekonomik kayıplar 242 milyar dolara ulaştı"

"(Aşırı hava olayları nedeniyle) Küresel ekonomik kayıplar 242 milyar dolara ulaştı. Düzensiz göç de ciddi riskler taşımaya devam etti." denilen açıklamada, 2025'te düzensiz göçler nedeniyle 5 bin 500'den fazla ölüm ve kaybın kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, insanların her gün istikrar veya daha iyi fırsatlar arayışıyla evlerini terk ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu acil yardım çağrısı aracılığıyla, insani yardımın krizler tırmanmadan önce insanlara ulaştığı, tehlikeli yolculukların yerini daha güvenli yolların aldığı ve toplulukların zorlanmak yerine güçlendirildiği ortak bir vizyon inşa ediyoruz. Bu yatırımlar, günümüzün zorluklarını ele almaktan çok daha fazlasını yapıyor, hepimiz için daha istikrarlı, insani ve umut dolu bir gelecek şekillendirmeye yardımcı oluyor."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Haberler.com
