BM Genel Sekreteri: Ticaret Savaşları Yıkıcıdır

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Farhan Haq, Guterres'in tüm ticaret savaşlarının yıkıcı olduğu ve önlenmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Haq, perşembe günkü basın toplantısında yürürlüğe giren ABD gümrük vergileriyle ilgili soru üzerine, "Bu üzücü bir haber" dedi.

Sözcü, Guterres'in, ticaret savaşları yaşandığında yüksek fiyatlardan zarar görecek toplumun en yoksul ve en savunmasız kesimlerini korumak için tüm hükümetlerin önlemler alınması gerektiğinin bilincinde olması gerektiğini vurguladığını söyledi.

ABD'nin çok sayıda ticaret ortağına uyguladığı yeni gümrük vergileri perşembe günü yürürlüğe girerken, tüm dünyada yüzde 10-41 arasında değişen yeni vergi oranlarının, uluslararası ticaret düzenini bozacağına endişelerde artış görülüyor.