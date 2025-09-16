BM, Bütçe Kesintileri ile Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler'in (BM), son yıllarda BM'ye ödenen aidatlardaki ciddi azalma nedeniyle karşı karşıya olduğu likidite krizi sonrası Genel Sekreterlik tarafından başlatılan "BM80 Girişimi" ile 2026 bütçesinde ciddi kesintiler üzerine çalıştığı bildirildi.

AA muhabirinin üst düzey iki BM yetkilisinden edindiği bilgiye göre, BM'de ilgili komiteler 2026 bütçesindeki incelemelerini sürdürüyor.

İki üst düzey BM yetkilisi, 2025 yılına kıyasla normal bütçedeki kaynakların yüzde 15,1'i ve kadroların yüzde 18,8'i oranında kesintiler öngördüklerini, BM'nin dünya çapındaki misyonlarını destekleyen insani yardım ve barışı koruma operasyonlarının da bu kesintilerden etkileneceğini aktardı.

AA muhabirinin, BM tarihinde hiç bu şekilde bütçe kesintisi olup olmadığı sorusu üzerine üst düzey yetkili, BM'nin yeni kurulan insani ve barış misyonları kapsamında şimdiye kadar bütçesinin hep genişletildiğini, ancak bunun kesintiler ve kaynakların önceliklendirilmesi ile harcamaların azaltılmasına yönelik tarihindeki ilk yapılandırma girişimi olduğunu söyledi.

Yetkililer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, söz konusu, yapısal değişiklikler hakkında bir ilerleme raporu yayınlayacağını ve bu değişikliklerin 2027 bütçesi üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceğini ifade etti.

Guterres'in BM80 Girişimi

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart'ta BM'de basın mensuplarına, BM'ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirten Guterres, bu girişimin amacının, BM'nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.