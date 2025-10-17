Haberler

BKM İhalelerinde Usulsüzlük: 7 Şüpheli Tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucu düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayşe GÜREL/ -Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi. 10 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Aralık 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve bağlı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi. Yapılan suç duyurusuna istinaden; Şüpheliler Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi'nde usulsüzlük tespit edildi. Ayrıca 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve 'Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ve mevzuata aykırılıklara dair de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de operasyon yapıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

