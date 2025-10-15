Bitlis Valisi Ceviz Hasadına Katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadına katıldı.

Karakaya, protokol üyeleri ile ceviz üreticisi Mehmet Akkoyun'a ait bahçeyi ziyaret etti.

Üreticilerle sohbet ederek ürün ve rekolte hakkında bilgi alan Karakaya, traktöre çıkarak silkeleme yöntemiyle ceviz hasadı yaptı.

Kazankaya ve Adilcevaz-13 türü ceviz fidelerini inceleyen Karakaya, kentte 1 milyon 400 bin dekar tarım alanının bulunduğunu söyledi.

Kentte 51 bin dekar alanda yılda 7 bin 262 ton ceviz üretildiğini bunun büyük bir kısmının Adilcevaz'da gerçekleştirildiği belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin büyük bir özveriyle çalıştığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yıl ceviz rekoltesinin iyi olacağını öngörüyoruz. Mehmet kardeşimizin bahçesinde ceviz hasadını birlikte başlattık. Hasadın Bitlisli ve Adilcevazlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da ilçenin ceviz üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, "İlçemizde yaklaşık 80 bin ceviz ağacı bulunuyor. Ceviz üretimi yıllık 1,2 milyar liralık ekonomik değer oluşturuyor. Ayrıca yaklaşık 1 milyon ceviz fidesi yetiştiriyoruz. Aşılı ve aşısız olarak 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor." diye konuştu.

Vali Karakaya'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl eşlik etti.