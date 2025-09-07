Haberler

Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi
Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası', final müsabakaları ve ödül töreni ile tamamlandı. Turnuvada 329 sporcu kıyasıya mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle üniversitenin spor salonunda 2 Eylül'de başlayan turnuvada 329 sporcu yarıştı.

Kentte satranca ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Turnuvaya 400 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Oto, "Turnuvada 36 şehirden ve farklı ülkelerden gelen sporcularımız mücadele etti. 10 ilden hakem görev yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil de turnuvaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona eren törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, BETAV Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı.

Turnuvada, A kategorisinde Amirreza Pour Agha Bala, B kategorisinde Yakup Tarim, C kategorisinde ise Furkan Ertaş birinci oldu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
