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Bitlis'te Ücretsiz Pilates Kursu Kadınların İlgisini Çekiyor

Bitlis'te Ücretsiz Pilates Kursu Kadınların İlgisini Çekiyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan ücretsiz pilates kursuna 150 kadın katılım gösterdi. Kurs, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve spor yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, egzersizlerin sağlıkları üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik açılan ücretsiz pilates kursu ilgi görüyor.

Kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve spora teşvik edilmesi amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa 150 kadın katılım gösterdi.

Pilates eğitmeni Melike Necva Gül, kursa 150 kadının katıldığını belirterek, "Duruş bozukluğu, kamburluk, bel ve boyun fıtığı sorunları olanlar tarafından rahatlıkla yapılan bir egzersiz programımız mevcut. Bu yüzden kursumuza büyük bir talep var. Kursa katılanlarda büyük oranda iyileşme olduğu için kursiyerlerim adına Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursa başladıktan sonra ağrılarında azalma olduğunu dile getiren Merve Diksin, "6 aydır spor yapıyorum. Skolyoz rahatsızlığım vardı ve iyileşme gösterdi. Pilates, duruş bozukluğuna çok iyi geliyor. Spora başladıktan sonra ağrılarım azaldı. Bize bu imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum." dedi.

Haftanın 3 günü kursa geldiğini belirten Halime Beyazıt ise "Kursa yaklaşık bir yıldır katılıyorum. Buraya gelmeden önce hastaneye gittiğimde belimden ve boynumdan ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kendimi ameliyata hazır hissetmediğim için buraya geldim. Kurs sayesinde bedenen ve ruhen kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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