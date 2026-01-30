Bitlis'te suça sürüklenen çocuklar için etkinlikler düzenlendi

Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce suça sürüklenen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimli serbestlik tedbiri altındaki suça sürüklenen çocuklar için etkinliklerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Etkinlikler için Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimli serbestlik tedbiri altındaki suça sürüklenen çocukların milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yeniden suç işlemelerini önlemek, oyun, spor ve fiziksel etkinliklere erişimlerini arttırmak, proje ve faaliyetlerin geliştirilmiştir. Bu kapsamda müdürlüğümüzce suça sürüklenen çocukların serbest zamanlarını yapılandırmak, suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yararlanmaları için Gençlik Merkezi'nde faaliyet gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlerin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilmiştir."