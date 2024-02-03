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Bitlis'te 3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği Düzenlendi

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Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlikte kayak, snowboard ve kızak gibi etkinlikler yapıldı. Ayrıca katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi. Vali Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in kış turizmi potansiyeline dikkat çekerek, kentteki tesislerin amatör ve profesyonel sporculara hizmet verdiğini belirtti.

Bitlis Belediyesince düzenlenen "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılanlar, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar da kızakla kayarak eğlendi.

Halayların çekildiği şenlikte, katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, kış, yayla, doğa, kültür, inanç ve gastronomi turizminin sektör içinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Ekonomik ve sosyal refah yükseldikçe tatil alışkanlıklarının çeşitlendiğini, yaz ve kış olgusunun da değiştiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

" Bitlis'imiz bu manada kültür, tarih, inanç ve kış turizmi için önemli potansiyele sahiptir. Ülkemiz özel konum ve ayrıcalıklarından dolayı ulusal ve uluslararası alanda önemli kış turizmi merkezlerine sahiptir. Bu sebeple her geçen yıl kış turizmi katılımcıları artmaktadır. Son yıllarda bu alanda yapılan yatırımlarla kış turizmi açısından önemli bir ilerleme hem memleketimizde hem de ilimizde sağlanmaktadır."

Bitlis'in kayak açısından elverişli arazileri, pistleri ve tesisleriyle önemli kış potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, kentteki tesislerin amatör ve profesyonel sporculara hizmet verdiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yağan karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini belirtti.

Bu yıl festivalin 3'üncüsünü düzenlediklerini söyleyen Tanğlay, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Bitlis'in hak ettiği yere taşınması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Bitlis'te 5 yılda birçok işin altına imza attık. Birbirinden güzel hizmetlere imza attık. Bitlis'e kar yağdığında herkes evine girer ve dışarı çıkmaz ama bizim bunu eğlenceye çevirmemiz gerekiyor. Bugün binlerce insanın kayak festivaline katılması bizi mutlu etti. Bitlis kabuğunu kırdı."

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Akif Erçelik de kar festivalinin keyifli geçtiğini, etkinliğin akşam meşaleli kayakla süreceğini kaydetti.

Bitlisli iş insanı Hasan Dalkıran, etkinliğe katılmak için sabah İstanbul'dan kente geldiğini anlatarak, "Bitlis'e çok güzel bir yatırım yapılmış. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam ve ilgi çok fazla." dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, etkinliğe çevre illerden de katılım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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