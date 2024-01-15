Bitlis köylerinde karla mücadele çalışması

BİTLİS - Bitlis'te birkaç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kapanan köy yollarını açmak için ekipler geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde kapanan 165 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, hava şartlarını gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışıyor. 3-4 gün boyunca hiç evlerine gidemeyen personeller hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ilıcak köyündeki karla mücadeleyi takip eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bugüne kadar her köyü birkaç defa ulaşıma açtıklarını ifade etti. 2 bin 335 kilometre yol ağlarının olduğunu, ancak kış boyunca her köy yolunu birkaç defa açtıklarında sezonda 30 bin kilometre yol açmış olacaklarını belirten Aşit, "10 şantiyemiz ve 45 iş makinemizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlimizde cuma gününden beri devam eden kar yağışından dolayı yaklaşık 300 köyümüzün yolu kapalı durumdaydı. Hafta sonu dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Köylerimizin yollarının yüzde 90'ını açmış bulunmaktayız. Sahada 10 şantiyemiz ve 45 iş makinemizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm yolları akşam saatlerine kadar ulaşıma açacağız. Vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabilecekler. Bugüne kadar karla mücadele çalışmasında 2 bin 335 kilometre yolu ulaşıma açmış bulunmaktayız. 300 köy ve 294 mezramız var. Bu mezralarımız da dahil olmak üzere 2 bin 335 kilometre yolu açmış bulunmaktayız. Geçen yıl 30 bin kilometreye yakın yol açtık. Kar yağışı bu şekilde devam ederse bu yıl da geçen yıl ki rakama ulaşabiliriz" dedi.

Asılsız ihbar oranında azalma

"Yaptığımız işin kendine göre zorlukları var. Karla mücadele çok büyük özveri isteyen bir iş. Her taraf bembeyaz yol görünmüyor" diyen Aşit, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu da bizim sahada çalışan operatör arkadaşlarımızın üstün becerisidir. Bir şekilde yolu ezberlemiş gibi çalışmamızı bitiriyoruz. Gecenin bir vaktinde herkes evinde uyurken, mesai arkadaşlarımız sabaha kadar 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Hiç dinlenmeden çoluk çocuğunu görmeden sabaha kadar vatandaşın ulaşımını rahat sağlaması için çalışıyor. Asılsız ihbarlar geçen yıla oranla daha da azalmış durumda. Yine de geliyor. Ancak, biz de bunları teyit ediyoruz. Geçmiş dönemlerde oldukça fazlaydı. Ancak son 2 yıldır vatandaşlarımız gerek medya üzerinden gerekse muhtarlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerimizden sonra artık bu konuları en aza indirmiş durumdayız. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Vatandaşımız rahat olsun. En kısa sürede yollarını ulaşıma açıyoruz. Devletimiz bütün imkanları ile seferber olmuş durumda. Basın mensupları da bizlerle birlikte geceli gündüzlü çalışıyor. Çalışanlarımız ve birim amirlerimiz adına da sizlere de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sahada 7 gün 24 saat çalışan personellerimize ediyorum."