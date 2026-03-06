Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışan kadınları ziyaret etti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tanğlay, Valilikte görevli ve tekstil sektöründe çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Görevli kadınların gününü kutlayan Tanğlay, kadınların çalışma hayatındaki rolünün toplumsal gelişim ve kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kadın emeğinin sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Tanğlay, "Kadınların çalışma hayatında aktif yer alması, daha eşit ve adil bir geleceğin temelidir. Üreten, emek veren ve hayatın her alanına değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.