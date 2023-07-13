Osmaniye'de uçamayan bitkin halde bulunan ebabil kuşu, koruma altına alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde ebabil kuşu bulan kurum personeli durumu yetkililere bildirdi. Ebabil kuşu, veteriner hekim tarafından ilk kontrolleri yapılıp, koruma altına alındı. Tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

Bitkin düşen ebabil kuşu tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de uçamayan bitkin halde bulunan ebabil kuşu, koruma altına alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde ebabil kuşu bulan kurum personeli durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, ebabil kuşunu teslim aldı. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürülen, ebabil kuşu, veteriner hekim tarafından ilk kontrolleri yapılıp, koruma altına alındı.

Nadir görülen ve ömrünün büyük bir bölümünü havada geçiren ebabil kuşuyla özel olarak ilgilenilirken tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına salınacağı bildirildi.