Diyarbakır'da Kar Yağışı Sonucu Çırçır Fabrikaları ve Ahır Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 12 çırçır fabrikası ve bir ahırın çatısı çöktü. Olayda 20 biçerdöver hasar gördü ve çiftçiler maddi kayıplar yaşadı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde üzerlerindeki karın ağırlığını taşıyamayan 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çöktü. Çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü. Çökme anları kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü. Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çökme nedeniyle çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
