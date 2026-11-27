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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devletin zirvesi ile iş dünyasını bir araya getiren "2. Yatırım Vektörü" forumunda, yatırım ortamını iyileştirme ve doğrudan yabancı yatırımlarda yıllık en az yüzde 20 artış sağlama hedefi konuldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı, Yüksek Mahkeme, Başsavcılık, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, "2. Yatırım Vektörü: Devlet ve İş Dünyası, Açık Diyalog Forumu" düzenlendi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in katılımıyla düzenlenen forumda, devlet kurumları, yargı, güvenlik, iş dernekleri, kalkınma fonları, diplomatik temsilcilikler ile yerli ve yabancı yatırımcılardan 250 kadar temsilci katıldı.

Forumun açılışında konuşan Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, forumun Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 21 Ekim tarihli ulusal toplantıda belirlediği hedefler doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.

Sabirov, forumun hükümet ile iş dünyası arasındaki güveni pekiştirmeyi, sistemik sorunları şeffaf şekilde ele almayı, yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmayı ve kamu kurumlarının hesap verebilirliğini artırmayı amaçladığını dile getirdi.

Sabirov, "Ortak hedefimiz, yatırım iklimini iyileştirmek ve doğrudan yabancı yatırımlarda yıllık en az yüzde 20 büyüme sağlamaktır. Bu hedefe ancak açık diyalog ve ortak problem çözme anlayışıyla ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev de 2020-2025 döneminde ülkenin, 5 milyar 9 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini bildirdi.

Kasımaliyev, Kırgızistan'ın bu yılın ocak-ağustos döneminde dış ticaret hacminin 12 milyar doları aşarak yüzde 13,3'lük artış gösterdiğini kaydetti.

Forumun sonunda Kasımaliyev, devlet ve yerel yönetim organlarında yatırım çekmekten sorumlu yöneticilerin belirlenmesi ve çalışmalarının belirli performans göstergelerine göre değerlendirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi talimat verdi.

Forum kapsamında gerçekleştirilen açık diyalog oturumlarında, iş dünyası temsilcileri ile meslek kuruluşlarının yatırım ve girişimcilik önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sunduğu 70 somut öneri değerlendirilmek üzere toplandı.

Yatırımlarda 12,4 milyar dolarlık hacim

Forumda paylaşılan verilere göre, 2023-2026 döneminde Kırgızistan hükümeti ile yatırımcılar arasında toplam 12,4 milyar dolar değerinde 91 yatırım anlaşmasına imza atıldı. Bu anlaşmaların 3,6 milyar dolar değerindeki 33'ü 2026 yılı içerisinde hayata geçirildi.

Bu sene toplam değeri 31,4 milyar somu (358 milyon 857 bin dolar) aşan 19 kamu-özel sektör ortaklığı projesi de imzalandı.

Kaynak: AA