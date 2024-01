İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde personel ve yapısal sorunlar devam ediyor

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün resmi açılışı yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'yle ilgili; "Açılışı yapıldı, ancak İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde pek çok sıkıntı mevcuttur. Bu sıkıntıların en başında personel ihtiyacı vardır. Şu an itibarıyla oradaki bir personel beş personelin işini yapmaktadır. Yapısal pek çok sorunun da olduğu bilinmektedir" dedi.

Temeli 2013'te atılan ve açılış tarihi sürekli ertelenen, ulaşım ve yetersiz personel sorunları ve işçi alacakları ile gündeme gelerek 16 Ekim 2023 tarihinde hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı 104 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün yapıldı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi vererek "Tüm sağlık kurumlarımızda olduğu gibi İzmir Şehir Hastanesi de gücünü çalışanlarından alıyor. Hastanelerimizde 5 bin 608 kişi görev yapmaktadır. Bunlardan bin 432 'si asistan hekimidir. Hemşire sayımız şu an bin 226'dır. Böylesine bir kadro muazzam bir hizmet anlamına geliyor. Güzel İzmir şehir hastanesiyle daha güzel olacak " ifadelerini kullandı.

"İDAREMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ HASTA KABULÜNE BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA PEK ÇOK SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR"

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, resmi açılışın olmasına rağmen şehir hastanesinde personel ve yapısal sorunların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmıştır. Ancak İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde pek çok sıkıntı mevcuttur. Bu sıkıntıların en başında personel ihtiyacı vardır. Şu an itibarıyla oradaki bir personel beş personelin işini yapmaktadır. Sağlık Bakanlığının öncelikle buraya personel ataması yapmasında büyük yarar vardır. Aynı zamanda İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde şu an itibarıyla yapısal pek çok sorunun da olduğu bilinmektedir. Yani hastanenin hasta kabulüne başladığı günden bu yana pek çok sorunla idaremiz ve çalışanlarımız karşı karşıya kalmıştır. Mesela İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi raylı sistem olmadan açılmış bu yüzden hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımızın oraya ulaşması oldukça zor olmaktadır. Bayraklı Şehir Hastanesi açılmasıyla birlikte yine İzmir ilinde özellikle metropolde bulunan devlet hastaneleri hastaları MRS sistemiyle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne yönlendirilmektedir. ve aynı şekilde de yüz on ikinin aldığı acil hastalarda da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne yönlendirilmektedir. Yani burada diğer hastanelerin fonksiyonu da azaltılmaktadır. Biz her zaman dediğimiz gibi şunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Yap, işlet, devret sistemiyle, otoyol, köprü, havaalanı yapılmaktadır. Bunların olmadığı yerlere yapılmaktadır pek çoğu. Kabul etmesek de. Ama şehir hastaneleri devlet hastanelerimizi eğitim araştırma hastanelerimiz varken yapılmaktadır. Yani eğitim araştırma hastanelerinde olmayıp da yapılamayan bir işlemin şehir hastanesine yapıldığını, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere yetkililer söylesinler 'devlet hastanesinde bunu yapamıyorduk, şehir hastanesine bunu yaptık' desinler. Biz de kabul edelim, destekleyelim. Ama bizim ülkemizin şehir hastanelerine kesinlikle ihtiyaç yoktur. İhtiyaç olan yerlere yeni devlet hastanelerinin yapılması ve depreme dayanıksız olan hastanelerimizin de acilen yenilenmesi gerekmektedir."