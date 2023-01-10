"Bir kilo süt 10 lira, desteklerinizi bekliyoruz" diyen kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı"na katıldı. Programda Antalyalı besici bir kadın Erdoğan'a yem fiyatlarından yakınarak, "Bir bardak çay 5 lira, 1 kilo süt 10 lira. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise besici kadına "Bu hayvanları sana kim verdi?" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı"nda konuştu.

"DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"



Programda mikrofonu eline alan besici Saadet Ekiz de ORKÖY Projesi'nden aldığı 4 inekle hayvancılığa başladığını, şu anda 46 büyükbaş hayvanının olduğunu söyledi. Hayvan sayısının bir dönem 60-70'e çıktığını ancak yem fiyatları yükselince bunları sattığını söyleyen Ekiz, "Bir bardak çay 5 lira, 1 kilo süt 10 lira desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise besiciye "Bu hayvanları sana kim verdi?" diye sordu.

"ŞİMDİ TALİMATI VERDİM"

Elmalı ilçesini temsilen geldiğini belirten Ekiz'in ilçelerinde hayvanın bol olduğunu söylemesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye dönerek "Vahit Bey, sen hayvan bulamıyoruz diyorsun. Kaynağı bulduk. Elmalı'da 'hayvan bol' diyor. Ben şimdi talimatı verdim." ifadelerini kullandı.