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Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde Koku Nedeniyle Firma Faaliyetleri Durduruldu

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde Koku Nedeniyle Firma Faaliyetleri Durduruldu
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Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde yoğun kokuya sebep olan bir firmaya çevre kanunu gereği ceza uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gerekli tedbirlerin alınması için firma hakkında uyarıda bulundu.

Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlerine ara verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan şikayet alındığı belirtildi.

Bunun üzerine ilgili bir firmada denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, firma hakkında "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Şikayete konu firmanın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılmıştır. Firmanın gerekli tedbirleri yerine getirmesi sürecinde faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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