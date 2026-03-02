Haberler

BİNTSO Başkanı Çintay'den et entegre tesisine ziyaret

Güncelleme:
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan yeni bir et entegre tesisini ziyaret etti. Tesis, devlet destekleri ve iş birlikleriyle faaliyete geçti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, bir et entegre tesisini ziyaret etti.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çintay, kentte yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisin üretim altyapısı ve hijyen standartları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Çintay, hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintay, devlet destekleri ve yatırımcının öz kaynaklarıyla faaliyete başlayan tesisin kentte üretim odaklı kalkınmanın somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Firma yetkilisi Yunus Savaş da tesisin kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Savaş, "Bu tesis, devletimizin sağladığı destekler ve güçlü iş birlikleri sayesinde kuruldu. Süreç boyunca odamızın rehberliği ve kurumlarımızın katkıları yatırımın hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Bingöl'de üretmeye, istihdam sağlamaya ve il ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
