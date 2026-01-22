Haberler

Bingöl'de "Spor Bilimlerinin Geleceği" programı düzenlendi

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, spor bilimlerinin biyoteknoloji, yapay zeka ve veri analitiği ile nasıl dönüştüğü üzerinde duruldu. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, sporun geleceğinin bu disiplinler arası yaklaşımla şekilleneceğini vurguladı.

Bingöl'de "Bilgi ve Teknoloji Çağında Birbirimizi Anlayabilme ve Spor Bilimlerinin Geleceği" başlıklı eğitim programı gerçekleştirildi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, spor bilimlerinin yalnızca fiziksel performansla sınırlı olmadığını, biyoteknoloji, yapay zeka, veri analitiği ve nörobilim gibi alanlarıyla iç içe geçmiş çok disiplinli bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Sporun günümüzde sadece fiziksel yeteneklerle değil, bilimsel veriler, teknolojik yenilikler ve bilişsel süreçlerin etkin kullanımıyla şekillendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Geleceğin spor bilimleri fakülteleri, bu yenilikçi alanları bir araya getirerek hem akademik hem de uygulamalı düzeyde dönüşüm yaratacaktır. Spor bilimleri, geçmişte yalnızca fiziksel performansın ölçülmesi ve geliştirilmesine odaklanan bir alan iken, günümüzde biyoteknoloji, yapay zeka, veri bilimi, nörobilim ve dijital inovasyonun kesişim noktasına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, hem eğitim yaklaşımlarını hem de sporun doğasını kökten değiştirmektedir."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar da spor bilimlerinin insanı merkeze alan ve teknolojiyi doğru kullandığında geleceği şekillendiren bir alan olduğunu ifade etti.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, fakülte dekanları, akademisyenler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
