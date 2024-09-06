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Bingöl'de 14. Transanatolia Rally Raid Yarışması Yoğun Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşti

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Bingöl'de düzenlenen 14. Transanatolia Rally Raid Yarışması, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarışmanın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için alınan önlemlerden bahsedildi.

(BİNGÖL) - Bingöl'de düzenlenen 14. Transanatolia Rally Raid Yarışması, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Türkiye Otomobil Federasyonu ile Anadolu Spor Organizasyon Kulübü'nce Bingöl'de 14. Transanatolia Rally Raid Yarışması düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki yarışmaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan önemlerin, yarışmanın güven ortamında yapılması amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu yarışların yapılacağı parkurlarda, yarış öncesi ve sonrasında, organizasyonun işleyişini aksatabilecek olayları, meydana gelebilecek muhtemel eylemler ile asayişe müessir olayları engellemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, emniyet ve trafik tedbirleri alınarak, organizasyonun huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmesi sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Bingöl Valiliği Güvenlik Jandarma Güncel Bingöl Spor

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