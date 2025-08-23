Bingöl Belediyesi, yolları asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin kendi asfalt plenti tesisinde ürettiği bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile kentte yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın girişimleriyle kurulan asfalt plenti tesisinde BSK üretimi yapılarak hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de çalışmalara hız kazandırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl için belirlenen 40 bin tonluk asfalt üretim hedefimizin yaklaşık yüzde 45'ini tamamladık. Sezon sonunda toplam üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Asfalt plentimizin sunduğu imkanlarla bu yıl 11 milyon 250 bin lira tasarruf elde etmeyi planlıyoruz. Ana arterler ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere planlanan yollarımızı modernize ederek vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağlıyoruz. Ulaşım standardını her geçen gün yükseltmeye devam edeceğiz."