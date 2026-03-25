BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

Hayat pahalılığı vatandaşın bir numaralı gündemi... Bunun üzerine bir de zincir marketlerin kar hırsı eklenince ortaya akıl almaz fiyatlar çıkıyor. Bunun son örneğini BİM'de gördük. Mart ayında olmamıza rağmen BİM'de yeşil biberin kilosu 199 liradan satışa sunuldu. Fiyatı görenler "Yok artık" demeden edemedi.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR

Zincir marketlerin yalnızca artan maliyetleri yansıtmakla kalmayıp, bunu fırsata çevirerek fiyatları daha da yukarı çektiği yönündeki eleştiriler giderek artarken, bu durum kamuoyunda “kar hırsı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi; özellikle temel gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlar, vatandaşın alım gücünü zorlayan en önemli unsurlardan biri haline geldi.

İşte BİM'de vatandaşın tepkisini çeken o etiket;

