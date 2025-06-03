Bill Gates, Servetinin Büyük Kısmını Afrika Sağlığına Bağışlayacak

Bill Gates, Servetinin Büyük Kısmını Afrika Sağlığına Bağışlayacak
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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bağışladığı servetinin büyük kısmının önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'nın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için harcanacağını duyurdu. Gates, Afrika'daki zorluklarla mücadele etmek için her ülkenin sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, bağışladığı servetinin "büyük" kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gelecek 20 yıl içinde Afrika'ya harcanacağını açıkladı.

Axios'un haberine göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği binasındaki Nelson Mandela Salonu'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gates, geçen ay yüzde 99'unu bağışladığını duyurduğu 200 milyar doların üstündeki servetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu servetin "büyük" bölümünün gelecek 20 yıl içinde Afrika'daki zorluklarla mücadele için harcanacağını belirten Gates, "Afrika'daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir." ifadesini kullandı.

Gates, 8 Mayıs'ta, kişisel servetinin yüzde 99'unu sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'na bağışlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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