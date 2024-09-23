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Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, Startup20 Etkinliğinde Girişimciler İçin Stratejiler Geliştirdi

Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, Startup20 Etkinliğinde Girişimciler İçin Stratejiler Geliştirdi
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Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, Brezilya'daki Startup20 etkinliğinde girişimcileri desteklemek amacıyla stratejik plan oluşturma toplantılarına katıldı ve yeni işbirlikleri ile fırsatlar geliştirilmesi gündeme alındı.

Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, girişimcilerle startupların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan teknoloji zirvesi Startup20'nin "Brezilya Dönem Başkanlığı Kapanış Etkinliği"nde yer aldı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentindeki etkinlik, dünyadaki girişimcilerle startupların küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı sağlanması için girişimcilik ve inovasyon liderlerini bir araya getirdi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye delegesi olarak yer aldığı Startup20'nin daha etkin ve kapsayıcı hale gelmesi konusunda üye delegelerle stratejik plan oluşturmak için düzenlenen toplantılara katıldı.

Tüzgen ayrıca, etkinlik kapsamında Suudi Arabistan yan etkinliklerine iştirak ederek, yatırımcılar ve teknoparklarla önemli temaslarda bulundu.

Toplantılarda, startupların gelişimine yönelik yeni işbirliklerinin kurulması ve yeni imkanların oluşturulabilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

G20 forumunun yan hattı olarak girişimcilik ve inovasyon liderlerini bir araya getiren teknoloji zirvesi Startup20, girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Uluslararası İlişkiler Bilişim Vadisi Teknoloji Brezilya Etkinlik Türkiye Ekonomi Güncel

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