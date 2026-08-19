Vali Sözer, Bilecik Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı esnafına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sözer, daha sonra esnafa "hayırlı işler" diledi.

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, sahada bulunmanın ve vatandaşlarla doğrudan temasın önemine dikkati çekti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Sözer, iletilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilerek ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA