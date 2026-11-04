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Bilecik'te tüketici denetiminde işletmelere 87 bin 406 lira ceza kesildi

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Bilecik'te tüketici denetiminde işletmelere 87 bin 406 lira ceza kesildi
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Bilecik'te tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerde aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 87 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Bilecik'te tüketicinin korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 87 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince geçen ay il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde 91 firmada 3 bin 490 ürün, fiyat etiketi ve kasa raf uyuşmazlığı yönünden incelendi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 46 firmada 106 ürün denetlendi.

Denetimler sonucunda fiyat etiketi ve kasa raf uyuşmazlığı gibi aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 87 bin 406 lira idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Kaynak: AA
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